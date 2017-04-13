Министр инфраструктуры Владимир Омелян презентовал в Верховной Раде «Концепцию развития рынка электротранспорта в Украине» (плюс примеры расчета стоимости электромобиля с 40%-скидкой)

Сегодня, 13 апреля 2017 года, в Верховной Раде Украины Министр инфраструктуры Владимир Омелян презентовал Концепцию развития рынка электротранспорта в Украине, которая нашла свое отражение в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине». В Мининфраструктуры ставят для себя весьма амбициозную цель — к 2020 году получить долю электромобилей в общих продажах авто в Украине на уровне не менее 15%.

По словам министра, главной целью законопроекта является превращение Украины в хаб по производству высокотехнологичной продукции, к которой относятся в том числе современные электромобили и обслуживающая их инфраструктура. Во-вторых — это предоставление для всех украинцев возможности приобрести экологический транспорт (новый или более доступный б/у), вместо того, чтобы вынуждать их садиться за руль старых машин, экспортированных из Европы из-за несоответствия экологическим нормам. В-третьих, это необходимость предоставить бизнесу инструменты для роста за счет возможности экономить как на топливе, так и на обслуживании электрического транспорта.

Глава министерства отметил, что цели будут реализованы в рамках трех компонентов, синхронизированных во времени. В рамках первого компонента, который продлится пять лет, основной задачей станет развитие рынка электрического транспорта. В рамках второго, десятилетнего компонента, планируется привлечь стратегических инвесторов в производство готовой продукции — электрического транспорта и зарядных станций. Третий, финальный компонент, который продлится 15 лет, направлен на локализацию производства компонентов для электрического транспорта, особенно батарей, а также компонентов зарядных станций.

«Для стремительного развития рынка мы планируем временно, до 1 января 2023 года, освободить от НДС импорт и дальнейшее поставки электрического транспорта, а также зарядных станций. Также мы освобождаем такой транспорт от уплаты акциза. Здесь мы не затрагиваем электробусы, поскольку это единственный, кроме троллейбусов, вид колесного электротранспорта, который мы хоть и медленно, но производим в Украине. — отметил Владимир Омелян.

После того, как на шестом году программы вернется импортный НДС на электромобили, отечественное и локализованное стратегическими инвесторами производство электротранспорта останется конкурентным в плане цены за счет мер, которые будут представлены в третьем компоненте.

Это будет временная, до 1 января 2028 года, отмена импортного НДС на комплектующие к электротранспорту и зарядным станциям. На этом этапе предполагается начало массового производства электромобилей в Украине. Наконец, третий компонент реформы предусматривает временное, до 1 января 2033 года, введение нулевой ставки НДС на производимый в Украине электрический автотранспорт, комплектующие к нему, зарядные станции и комплектующие к ним.

С 2028 года, когда вернется импортный НДС на комплектующие для сохранения конкурентной цены на электрический транспорт, отечественному производителю и инвесторам необходимо будет локализовать производство комплектующих. В Министерстве инфраструктуры считают, что предложенный набор стимулов обеспечит последовательное развитие рынка электромобилей в Украине, а также локализацию производства электротранспорта и дальнейшую локализацию комплектующих.

Источник: Министерство инфраструктуры