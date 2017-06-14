Минюст планирует ввести в Украине «электронный нотариат» за счет создания единого реестра нотариальных действий

Министерство юстиции Украины в ближайшие три года планирует внедрить в нашей стране «электронный нотариат», который позволит значительно упростить процесс оформления соответствующих сделок и договоров за счет создания единого реестра нотариальных действий. Данный проект юристы и представители власти обсудили во время круглого стола в пресс-центре информагентства ЛІГАБізнесІнформ.

«Наша цель — предоставление качественных административных, нотариальных услуг. Для того, чтобы эффективно влиять на развитие законодательства, безусловно, нужно создавать электронный нотариат. Это — в наших планах на следующие три года, и об этом говорил министр юстиции, на это будет предусмотрено финансирование», — отметила директор департамента частного права Минюста Елена Ференс.

По словам заместителя министра юстиции Гии Гецадзе, Минюст будет всячески поддерживать создание электронного нотариата. По его мнению, реализация данного проекта в числе прочего позволит доказать европейским партнерам, что Украина разговаривает на одном понятном для всего европейского сообщества языке.

Для этого, по мнению вице-президента Нотариальной палаты Украины Ольги Онищук, нормативную базу, регулирующую сферу деятельности нотариата, нужно привести в соответствие с европейскими стандартами, так как на данный момент она искусственно расширена, что вызывает определенные коллизии и пробелы в праве.

«Например, наши материальные нормы содержатся в ряде кодексов, а процессуальные нормы регулируются подзаконными актами. С точки зрения правовой науки мы считаем, что это неправильное направление. Украинскому нотариату около 20 лет, поэтому сейчас можно смело заявить о существовании нотариального процесса», — считает юрист.

Среди других важных шагов на пути к электронному нотариату называется введение в законодательство понятия нотариального акта и его классификацию с последующими четкими процедурами совершения и удостоверения для каждого вида отдельно. Отмечается, что в концепции Минюста 2010 года уже было определено выделение нотариального процесса в отдельную отрасль права.

При этом принятие единого унифицированного нормативного акта позволит эффективно регламентировать процессуальные процедуры совершения нотариального действия и механизм обжалования их законности.

Источник: ЛІГА.net