Минюст США: Российские спецслужбы «покрывали, направляли и финансировали» хакеров, ответственных за взлом Yahoo в 2014 году

Вчера, 15 марта, власти США предъявили официальные обвинения в адрес двух сотрудников ФСБ (Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина) в краже 500 миллионов аккаунтов Yahoo, взломе учетных записей пользователей других сервисов и рассылке спама по базе из 30 миллионов адресов. В деле также фигурируют хакеры Алексей Белан и Карим Баратов. Последний был арестован в Канаде 14 марта, он является гражданином этой страны и Казахстана. Как сообщается, российское спецслужбы «покрывали, направляли, помогали и финансово поддерживали» хакеров, которые взломали системы Yahoo в 2014 году и украли данные 500 миллионов аккаунтов.

По данным Минюста США и ФБР, часть взломанных пользователей представляли интерес для ФСБ, российской разведки и правоохранительных органов. В документе говорится о журналистах, американских и российских чиновниках, сотрудниках «влиятельной российской компании, занимающейся кибербезопасностью». Их имена не раскрываются.

Согласно обвинению, обвиняемые вошли в преступный сговор ещё в 2014 году. Доступ к аккаунтам Yahoo они имели до сентября 2016 года, но и вплоть до декабря продолжали использовать украденные данные.

Баратов получал за взломы комиссию. Белан использовал украденные данные в том числе для того, чтобы с их помощью красть деньги со счетов жертв. Покровители из ФСБ помогали ему, снабжая внутренней информацией, которая в том числе позволяла хакеру скрываться от властей США, зная методы ФБР по идентификации киберпреступников.

Всего к четырем фигурантам дела предъявлено 47 обвинений по 14 преступлениям. В основном них фигурируют Докучаев, Сущев и Белан, и максимальный срок наказания, которое они могут получить — около 300 лет тюрьмы каждому. При этом обвинения, предъявленные Баратову, грозят ему лишь 9,5 годами тюрьмы.

Белан, как утверждают американские правоохранительные органы, был арестован в 2013 году в одной из европейских стран по запросу США, но ему удалось скрыться в Россию, откуда, как известно, нет экстрадиции.

Еще один фигурант дела – офицер ФСБ Дмитрий Докучаев был арестован в декабре 2016 года по делу о госизмене.

Источник: Business Insider, TJ