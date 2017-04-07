Минздрав показал демо-версию электронного медицинского сервиса eHealth

В прошлом году Министерство здравоохранения Украины заявило о намерении запустить сервис eHealth как составляющую реформ в сфере украинской медицины. И вот наконец состоялась презентация демонстрационной версии первых составляющих eHealth в рамках минимального жизнеспособного продукта.

Демо-версия призвана наглядно показать медицинским заведениям, врачам и пациентам логику первых электронных сервисов для реформы первичного звена: регистрация учреждений и врачей, заключение деклараций между пациентами и врачами.

Заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что первые составляющие eHealth — это не просто основа для запуска реформы финансирования первичного звена, но и фундамент для построения масштабной всеобъемлющей электронной системы здравоохранения в Украине.

Заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Алексей Вискуб заявил, электронная система здравоохранения является одной из стратегических составляющих е-gov. Поэтому агентство будет всячески способствовать интеграции будущей системы eHealth с существующими электронными реестрами страны. В то же время представители общественных организаций, которые образуют проектный офис, заверили, что следят, чтобы система eHealth отвечала самым высоким стандартам безопасности и потребностям всех пользователей: заведений, врачей, пациентов и государства.

По словам руководителя проектного офиса Юрия Бугая, продолжается подготовка и согласование технических аспектов (спецификаций АРЕ) с разработчиками медицинских информационных систем. Это позволит в будущем создать единые государственные реестры и единое пространство обмена данными между медицинскими информационными системами Украины. Также Юрий Бугай добавил, что полный запуск минимального жизнеспособного продукта планируется в июле 2017 года.

Ознакомиться с демонстрационной версией первых составляющих eHealth можно на сайте Проектного офиса.

Источник: Министерство здравоохранения Украины