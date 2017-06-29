Миссия 2020: чтобы избежать необратимых изменений климата, человечество должно за 3 года снизить выбросы парниковых газов

Ученые утверждают, что для спасения нашего мира от угрозы изменения климата, человечество должно начать сокращать выбросы парниковых газов к 2020 году. Если не успеть предпринять необходимые меры в ближайшие 3 года, то планета нагреется до таких уровней, которые запустят необратимые, катастрофические изменения климата.

Чтобы избежать наихудшего сценария, ученые запустили проект «Миссия 2020» и установили шесть этапов сокращения выбросов углерода в разных секторах, включая энергетику, транспорт и инфраструктуру. Цели варьируются от расширения использования возобновляемых источников энергии до сокращения вырубки лесов и выдачи «зеленых облигаций» для финансирования усилий по смягчению последствий изменения климата. Соответствующий документ был опубликован в журнале Nature накануне встречи мировых лидеров в Гамбурге.

Страны, входящие в G20, осуществляют выбросы около 90% всех парниковых газов. Именно для лидеров этих стран и предназначены рекомендации учёных. Исследователи считают, что с нынешним уровнем развития технологий и инноваций, человечеству вполне по плечу добиться того, чтобы 2020 год стал поворотным пунктом в выбросах парниковых газов.

Чтобы достичь поставленную цель, ученые выработали вполне конкретные рекомендации, которые и позволят сокращать выбросы к 2020 году. Так, предлагается довести долю энергии, полученной из возобновляемых источников, до 30% от общего объема потребления. Угольные электростанции должны быть закрыты, а новые станции такого типа не должны открываться. Как минимум 15% от всех продаваемых автомобилей должны быть электрическими. Руководству городов следует больше внимания уделять развитию общественного транспорта и массовых перевозок. Также следует прекратить вырубку лесов и сосредоточиться на высадке новых деревьев, которые поглощают углекислый газ. Правительства, банки и международные организации должны мобилизовать не менее $1 трлн в год для проектов, направленных на сбережение климата.

В идеале, эти усилия позволят замедлить темпы изменения нашего мира. В последние годы на Земле постоянно фиксируются температурные рекорды, ледяные покровы в Антарктиде и Гренландии постепенно тают, уровень моря поднимается все быстрее и быстрее, а коралловые рифы начинают разрушаться. Все эти изменения стали следствием повышения средней температуры планеты всего на 1 градус Цельсия по сравнению с показателями конца 19 века.

Потому Парижское климатическое соглашение ставит перед собой целью удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия. Большинство ученых считают это «магическим порогом», за которым изменение климата является необратимым и апокалиптичным. Если его пересечь, то наступят разрушительные для человечества последствия: начнутся массовое таяние полярных ледяных шапок, повышение уровня моря, обширные наводнения, цунами, нехватка продовольствия, распространение смертельных болезней и др.

Вместе с тем, эксперты ООН считают, что даже если Парижское соглашение будет соблюдаться, мир всё равно, вероятно, нагреется на 3 градуса Цельсия. Многие страны обязались сократить выбросы парниковых газов к 2025, 2030 или 2050 годам. Но по мнению ученых, подготовивших статью, будет уже слишком поздно – действовать нужно уже сейчас.

Источник: Nature, The Verge