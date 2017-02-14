Миссия Mars 2020: число предполагаемых мест посадки марсохода сокращено с восьми до трех

В будущем успешно высадившись на поверхность Красной планеты марсоход Mars 2020 тут же возьмется за дело: достанет свой бур и начнет сбор образцов пород в поисках следов жизни. Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) пока не определилось с отправной точкой путешествия Mars 2020, но за последний год сократило число наиболее подходящих мест посадки марсохода с восьми до трех.

Итак, после недавнего семинара в Монровии, Калифорния, группа ученых, предварительно тщательно изучив новые снимки и данные от автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, выбрала три наиболее многообещающие области, в которых раньше могла существовать жизнь. В порядке наибольшего количества собранных голосов: первое место – кратер Эзеро (Jezero Crater), втрое место – северо-восток Большого Сирта (Northeast Syrtis) и третье – Колумбийские холмы (Columbia Hills), являющиеся «владениями» марсохода Spirit.

Считается, что в прошлом на месте кратера Эзеро было озеро, которое по размерам соответствовало озеру Тахо в США. Это озеро было соединено с огромной рекой, что делает его идеальным объектом исследования. Касаемо Колумбийских холмов, предыдущие исследования указывают, что в прошлом здесь были минеральные горячие источники. Последний вариант является наиболее спорным выбором. Ранее Spirit обнаружил в этой области кремнистые породы, которые напоминали гидротермальные породы на Земле. Но многие ученые, принявшие участие в семинаре, сомневаются в полезности этой находки.

Марсоход миссии Mars 2020 будет построен по образу своего предшественника Curiosity, то позволит сэкономить и одновременно повысит шансы на успех (проверенная конструкция как-никак надежнее новых неиспытанных разработок). Оснащение аппарата будет включать семь основных научных приборов. Цель миссии остается прежней – оценка обитаемости планеты в прошлом и поиск следов жизни в местах с более благоприятными для жизни микроорганизмов условиями.

Запуск Mars 2020 намечен на лето 2020 года с ожидаемым прибытием на Красную планету в феврале 2021 года. Программа миссии Mars 2020 рассчитана на полные два года. Это время аппарат проведет за сбором образцов с мест, на которых в конечном итоге NASA остановит свой выбор. Последующая отправка собранных образцов на Землю будет зависит от будущих миссий. Возвращать Mars 2020 обратно на Землю американское космическое ведомство не планирует, так что нужно рассматривать другие способы доставки. В случае успеха в распоряжении NASA впервые за всю историю человечества окажутся образцы уникальных марсианских пород.

Источник: Engadget