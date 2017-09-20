Mitsubishi опубликовала тизерное изображение электрического кроссовера e-Evolution, который будет представлен на Токийском автосалоне

Не успело закончится Франкфуртское автошоу, а отдельные автопроизводители уже анонсируют, что именно они представят на Токийском автосалоне, который стартует в следующем месяце. Именно так поступил один из членов недавно созданного альянса, показав тизерное изображение концепта электрического купеобразного кроссовера Mitsubishi e-Evolution.

Представители компании отметили, что это будет «флагманская модель» с полным приводом, оснащенная исключительно электрической двигательной установкой. Особое внимание уделят выразительному дизайну, технологичной платформе, а также искусственному интелекту, на основе которого будет работать система автономного вождения (в перспективе — 5 уровня, не требующая вмешательства человека в процесс).

Отметим, что данный концепт является частью представленной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi стратегии «Alliance 2022», в рамках которой в ближайшие шесть лет будут выпущены 12 серийных электромобилей и 40 моделей с беспилотными возможностями разного уровня.

Источник: Autocar