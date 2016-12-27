Младшей версии iPhone 7s приписывают пятидюймовый экран и сдвоенную основную камеру с вертикальным расположением модулей

Проверенное японское издание Mac Otakara (ранее оно первым сообщило о цвете Jet Black и отсутствии разъема 3,5 мм в iPhone 7), ссылаясь источник из тайваньской цепочки поставок, пишет о предполагаемом существенном изменении во внешности обновленного iPhone 7s (как бы он в конце концов не назывался). Оно касается основной камеры.

Источник подтверждает ранее появившуюся информацию о том, что смартфоны Apple iPhone следующего поколения окажутся обновленными версиями нынешних iPhone 7 и iPhone 7 Plus. В то же время говорится, что диагональ экрана младшей модели возрастет с нынешних 4,7 дюйма до 5 дюйма. Также сообщается, что место стандартного одинарного фотомодуля основной камеры в iPhone 7s займет сдвоенная камера iSight Duo с вертикальным расположением модулей.

К сожалению, из заметки неясно, затронет ли это изменение и старшую модель iPhone 7s Plus, которой приписывают более крупный экран диагональю 5,8 дюйма, либо же последняя сохранит горизонтальное расположение модулей основной камеры.

Большинство слухов о новых смартфонах iPhone в основном сосредоточены на изменениях во внешности устройств и не содержат ничего конкретного в отношении технических параметров. Говоря точнее, смартфонам iPhone следующего поколения приписывают дисплеи OLED, стеклянные корпуса, сдвоенные камеры, а также поддержку технологий смешанной реальности (MR) и беспроводной зарядки.

В следующем году Apple празднует 10 лет с момента выхода оригинальной модели iPhone, и многие ожидают от компании больших изменений в линейке ее смартфонов.

Источник: gsmarena и Mac Otakara