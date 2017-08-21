Многие игры предложат заметные улучшения при запуске на консоли Xbox One X, стартовали предпродажи специальной версии Project Scorpio Edition

Недавно корпорация Microsoft анонсировала новую игровую консоль Xbox One X, которая получила ряд улучшений по сравнению с нынешней версией. А теперь представитель компании Ларри Хриб (Larry Hryb) рассказал, в каких играх можно будет заметить улучшения при использовании новой консоли.

В перечень вошли как собственные игры Microsoft, так и сторонние проекты. Причём, улучшения будут заметны не только в новых играх, но и в более старых, например, Astroneer, Firewatch, Hitman и The Witcher 3: Wild Hunt. Список таких игр, где будут заметны улучшения при запуске на новой консоли, получился достаточно большим. Ознакомиться с ним можно по следующему адресу.

Также нужно отметить, что далеко не все игры из списка будут готовы для Xbox One X на момент старта продаж новой консоли – 7 ноября. В некоторых случаях предстоит подождать несколько месяцев. К тому же, Microsoft не поясняет, что конкретно имеется в виду под «улучшениями»: поддержка 4K, новых визуальных эффектов или что-то другое.

Вместе с тем, стало известно, что Microsoft начала принимать предварительные заказы на специальную версию игровой консоли Xbox One X Project Scorpio Edition. Она получила такую же цену, что и стандартная модель — $499. Фактически, это стандартная консоль, отличающаяся лишь дизайном и комплектацией. Выпуск такой версии приурочен именно к старту продаж Xbox One X.

На самой консоли и комплектном контроллере нанесён текст Project Scorpio, а на корпусе устройства имеется специфический узор в виде точек. В комплект поставки включается вертикальная подставка. Вместе с тем, отличается и упаковка. Версия Xbox One X Project Scorpio Edition уже доступна для предварительного заказа у самой Microsoft и её партнёров.

Источник: Engadget 1, 2