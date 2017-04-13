«MNP опять откладывается»: Высший хозяйственный суд постановил отменить предыдущие решения по внедрению услуги переноса номера и отправить дело на новое рассмотрение

Процесс внедрения услуг переноса мобильных номеров в Украине приостановлен минимум на несколько месяцев, сообщила пресс-служба компании «ЭС АЙ ЦЕНТР». Развертывание автоматизированной информационной системы «Централизованная база данных перенесенных номеров» (АИС ЦБД ПН) заблокировано из-за судебного решения, принятого вчера Высшим хозяйственным судом Украины. Суд рассмотрел кассационную жалобу компании «Диалинк» на решение судов двух инстанций о признании заключенным договора между УГЦР и «ЭС АЙ ЦЕНТР» по внедрению MNP в Украине и постановил отменить решения предыдущих инстанций и отправить судебное дело на новое рассмотрение.

Следует отметить, что данное судебное решение приостановило проект по внедрению MNP почти на финише: на этой неделе команда «ЭС АЙ ЦЕНТР» планировала закончить установку и настройку основного оборудования на площадке резервного центра обработки данных.

Вдобавок сегодня Высший административный суд Украины должен рассмотреть кассационную жалобу компании «Диалинк» на решение судов двух инстанций об отмене решения Антимонопольного комитета Украины. В случае, если ВАСУ отменит эти решения, возникнет юридическая коллизия, так как в тендере по MNP появится два победителя. Таким образом проект будет вообще остановлен на неопределенный срок.

«Компания «Диалинк» откровенно и целенаправленно пытается сорвать внедрение услуги MNP в Украине. Ее попытки любой ценой протолкнуть свое решение по MNP, которое почти на 32 млн грн дороже, чем решение, которое предлагает «ЭС АЙ ЦЕНТР», больно ударит как по кошелькам абонентов телеком-операторов, так и по имиджу Украины. Напомню, что Украина — фактически последняя страна в Европе, где до сих отсутствует услуга переноса номеров. Мы имеем сильную и обоснованную правовую позицию, и уверены, что сможем доказать свою правоту в судах любых инстанций» — прокомментировала Анна Коктыш, директор по юридическим вопросам Softinvest Holding, в структуру которого входит компания «ЭС АЙ ЦЕНТР».

Отметим, что в целом юристами «Диалинк» подано около 20 судебных исков, по причине чего компания «ЭС АЙ ЦЕНТР» более полугода не имела возможности приступить к внедрению услуги MNP в Украине. Напомним, что стоимость MNP-проекта «ЭС АЙ ЦЕНТР» составляет 39,582 млн грн, причем в эту сумму включено техническую поддержку в течение 3 лет. Стоимость решения от ООО «Диалинк» равна 71,774 млн грн, то есть почти в 2 раза больше.

Напомним, что 21 апреля 2016 года УГЦР провел повторную оценку предложений конкурсных торгов по внедрению MNP и признал победителем компанию «ЭС АЙ ЦЕНТР». А уже в текущем году, 11 января 2017 года, Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение хозяйственного суда столицы, который признал заключенным договор между Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) и победителем торгов в лице компании «ЭС АЙ ЦЕНТР» на внедрение услуги переноса номеров при смене оператора (MNP). Также в середине февраля НКРСИ опубликовала ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг переноса номеров, согласно которому запуск MNP должен был произойти в конце ноября 2017 года.

Источник: ЭС АЙ ЦЕНТР