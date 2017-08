Мобильная игра Final Fantasy XV: Pocket Edition выйдет этой осенью на Android, iOS и даже Windows 10 Mobile [дебютный трейлер]

Слишком уж долго фанаты серии ждали выхода ролевого экшена Final Fantasy XV и, похоже, что теперь издательство Square Enix хочет выжать максимум прибыли сделать игру вездесущей, то есть, выпустить на всевозможных актуальных платформах, включая мобильные. Только позавчера была представлена версия Final Fantasy XV для персональных компьютеров с подзаголовком Windows Edition, которая выйдет в начале 2018 года и предложит множество преимуществ по сравнению с консольным вариантом, а теперь стало известно о мобильной адаптации ролевого экшена.

Мобильная версия Final Fantasy XV получит подзаголовок Pocket Edition. Игра выйдет уже этой осенью на Android, iOS и даже на Windows 10 Mobile, невзирая на то, что последняя, по сути, уже «мертва» (в потребительском сегменте так точно). Само собой, в данном случае не стоит ожидать полноценного сюжета и уровня графики консольных версий.

Final Fantasy XV: Pocket Edition будет поделена на десять эпизодов. Скачать базовую версию игры и пройти первый эпизод можно будет бесплатно, но чтобы продолжить путешествие и полностью узнать историю Ноктиса и его команды придется заплатить определенную сумму. Какую именно, пока неизвестно.

Square Enix описывает проект как «совершенно новое приключение, которое пересказывает любимую историю Final Fantasy XV». Версия Pocket Edition новый «кавайный» художественный стиль, который, как рассчитывают в Square Enix, должен приглянуться и ветеранам, и новичкам, которые до этого о серии Final Fantasy и слышать не слышали.

Final Fantasy XV: Pocket Edition построена вокруг сенсорного управления с простенькой боевой системой, а наблюдать за происходящим игрок будет сверху. Впрочем, некоторые ключевые элементы механики мобильный аналог все же перетянет из консольной версии.

Pocket Edition присоединится к стремительно растущему количеству проектов по вселенной Final Fantasy VX и связанной с ней нового контента. Напомним, в июне вышла мобильная стратегия Final Fantasy XV: A New Empire и анонсирован не обычный проект Monster of the Deep: Final Fantasy XV для PS VR, а вскоре после этого автопарк Forza Horizon 3 пополнился «Регалией» из «Регалию» из Final Fantasy XV. И это не говоря уже о постоянных обновлениях консольного версии Final Fantasy XV.

Источник: Engadget и androidauthority