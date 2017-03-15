Мобильное приложение «Let’s do it, Ukraine» поможет неравнодушным гражданам организоваться для уборки территории и сдачи отходов

В рамках «Всеукраинского форума взаимодействия и развития» было представлено мобильное приложение «Let’s do it, Ukraine», разработкой которого занималась украинская компания GoIT. Данное приложение позволяет неравнодушным жителям городов Украины самостоятельно организоваться для уборки территории, а также узнать о ближайших пунктах приема отходов.

Приложение обладает двумя основными функциями: во-первых, оно позволяет подключиться к уже созданной “уборке”, во-вторых – позволяет самостоятельно добавить локацию для уборки. Ранее эти задачи брал на себя штаб одноименной инициативы «Let’s do it, Ukraine» (letsdoitukraine.org), однако с ростом количества волонтеров он столкнулся с тем, что не смог координировать процессы достаточно качественно. Именно потому и было принято решение о создании мобильного приложения.

С помощью приложения также можно будет увидеть, куда можно сдать определенные отходы: пластик, макулатуру, стекло, ртуть, батарейки, старые вещи, полиэтилен. На карте будет указано, где принимается данный тип отходов и просчитано расстояние до ближайшего пункта приема.

«Теперь не надо звонить в головной офис. Если Вы регистрируетесь через мобильное приложение, то будет находиться автоматически на всех картах и ​​таким образом Вас увидят другие волонтеры – подчеркнула президент инициативы Юлия Мархель. – Если я живу у Вашего дома, где Вы делаете локацию, я могу без проблем присоединяться к Вам. Все контакты между локальными группами объединены и сразу открываются».

Если пункты будут слишком далеко от места уборки, то в инициативе постараются организовать и нанести на карту централизованные пункты для более удобной логистики. Зарегистрированный пользователь сможет также самостоятельно нанести на карту определенный пункт приема отходов, о котором еще не знает система.

Полученные от сдачи отходов средства можно будет использовать на благоустройство убранной территории, что позволит неравнодушным жителям объединяться в локальные общины, чтобы делать еще больше для своих городов.

Источник: Prostir