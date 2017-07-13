Мобильное приложение Microsoft Seeing AI на базе искусственного интеллекта и машинного зрения рассказывает слабовидящим и слепым людям о происходящем вокруг

Microsoft app helps blind people ‘see’ the world with AI

Компания Microsoft выпустила новое мобильное приложение для смартфонов iPhone под названием Seeing AI, предназначенное для слабовидящих и полностью потерявших зрение людей. Используя искусственный интеллект и технологии машинного зрения, сервис описывает окружающий пользователя мир. Для работы приложение использует камеру смартфона. Пользователю достаточно навести ее на другого человека или объект, после чего приложение в мельчайших подробностях опишет их.

Впервые Microsoft продемонстрировала бета-версию Seeing AI в марте 2016 года на конференции Build. Бесплатное приложение пока доступно только на iOS и только в американском App Store. Когда оно выйдет на Android и в других странах, в Microsoft не уточняют.

Разработчики предусмотрели множество различных сценариев использования приложения. К примеру, если в поле зрения камеры попадет человек, приложение определит его примерный возраст и опишет характерные черты вроде наличия очков, бороды и т.д. и т.п. Также приложению под силу распознавание эмоций на его лице. Если же просто сфотографировать знакомого, то его снимок сохранится в базе данных сервиса и при встречах в будущем система уже будет называть его по имени.

Еще в активе имеется функция распознавания штрихкодов, благодаря которой в магазине можно узнать название и получить краткое описание любого продукта. Помимо этого, с помощью Seeing AI можно сканировать документы и определять номинал долларовых купюр. Как отмечает The Verge, эта функция особенно актуальна в США, где все доллары одного размера и цвета вне зависимости от номинала.

В Microsoft Seeing AI также встроены умные алгоритмы, которые подсказывают пользователю, куда надо подвинуть камеру, чтобы полностью захватить в кадр тот или иной объект. Если объектом является человек, то приложение определяет расстояние и указывает в каком углу кадра находится его лицо.

Что самое интересное, большинство стандартных функций Seeing AI выполняются на самом смартфоне, благодаря чему приложение можно полноценно использовать и без подключения к сети. Интернет и серверы компании требуются лишь для работы экспериментальных функций, таких как описание сцены в целом и распознавание рукописного текста.

Ну и напоследок отметим, что приложение также умеет распознавать изображения, достаточно загрузить картинку в приложение, чтобы узнать ее содержание.

Источник: The Verge