Мобильные телефоны Nokia 105 и Nokia 130 стоят $15 и $21,5 соответственно

В конце этого месяца может состояться анонс долгожданного флагманского смартфона Nokia 8, а пока HMD Global без лишнего шума представила парочку обычных мобильных телефонов – Nokia 105 и Nokia 130. Обе модели построены на программной платформе Nokia S30+, отличаются высокой автономность, как и полагает представителям класса Feature phone и предлагаются в двух версиях с одним и двумя слотами SIM. Ах да, еще в них установлена современная версия легендарной змейки Snake Xenzia и прочие игры.

Новый Nokia 105 практически полностью идентичен своему предшественнику, но предлагает более крупный экран диагональю 1,8 дюйма. Емкость аккумулятора составляет 800 мА•ч, чего, по заверениям производителя, должно хватать для 15 часов в режиме разговора. В режиме ожидания мобильный телефон способен продержаться месяц.

Памяти в Nokia 105 достаточно, чтобы хранить до 500 SMS и до 2000 контактов в телефонной книге.

В оснащении даже есть приемник FM. Само собой, 3G эта модель не поддерживает и рассчитана для использования в сетях 2G.

Габариты Nokia 105 составляют 112х49,5х14,4 мм, масса 73 г. Стоимость устройства составляет около $15.

Модель Nokia 130 в плане характеристик немного интереснее. Тут тоже установлен дисплей диагональю 1,8 дюйма, как у Nokia 105. Но здесь вдобавок к 8 МБ встроенной памяти есть еще слот microSD, в который можно установить карточку объемом до 32 ГБ. Также в оснащение Nokia 130 входит камера и адаптер беспроводной связи Bluetooth. Емкость аккумулятора равна 1020 мА·ч, компания заявляет 11,5 часа в режиме разговора или 44,5 часа прослушивания музыки. Еще одна особенность Nokia 130 – фонарик в верхней части корпуса, как у старых моделей Nokia.

Модель Nokia 130 обойдется желающим в $21,5.

Источник: gsmarena