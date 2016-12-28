Мобильные устройства Apple чаще других выбирают в качестве подарка на зимние праздники, но их популярность снижается

Ресурс Flurrymobile опубликовал рейтинг наиболее популярных смартфонов и планшетов, которые были активированы на протяжение минувшего уикэнда, когда праздновались Рождество и начало Хануки.

Наибольшее количество активаций в эти праздничные дни приходилось на устройства производства Apple, на их долю приходится 44% от общего количества. В прошлом году этот показатель составлял 49,1%. Таким образом, за минувший год популярность техники Apple снизилась более чем на 5 процентных пунктов. На втором месте по популярности оказались мобильные устройства Samsung с показателем 21%. В данном случае, напротив, наблюдается рост популярности – немногим более чем на 1 процентный пункт. На третьем месте с существенным отставанием расположилась техника Huawei с показателем всего 3% от общего количества активированных устройств. Мобильные устройства таких брендов как LG, Amazon, Oppo, Xiaomi и Motorola активировались в 2% случаев (для каждого бренда).

Также отмечается тенденция к постепенному увеличению популярности фаблетов (к таковым относятся смартфоны с диагональю экрана от 5 до 6,9 дюйма). В этом году на их долю приходится уже более трети всех активированных устройств. А вот популярность планшетов постепенно снижается, как и среднеразмерных смартфонов (с диагональю экрана от 3,5 до 4,9 дюйма).

Источник: Flurrymobile