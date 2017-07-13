Mobvoi собирается выпустить доступные умные часы на базе Android Wear и запустила кампанию на Kickstarter

Компания Mobvoi запустила кампанию на Kickstarter, целью которой является сбор средств на выпуск двух моделей умных часов: Ticwatch S и Ticwatch E. Оба устройства работают под управлением Android Wear (в отличие от прошлогодней версии Ticwatch 2 с собственной модификацией Android).

Обе модели умных часов имеют практически одинаковые технические характеристики. Они оснащены 1,4-дюймовым OLED дисплеем с плотностью размещения пикселей 287 ppi, модулем GPS, сенсором сердечного ритма и батареей ёмкостью 300 мАч. Также сообщается о наличии модулей беспроводной связи Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11n. Корпус обеспечивает защиту в соответствии со стандартом IP67.

Основным отличием между моделями является расположение антенны модуля GPS. В более доступной версии Ticwatch E (Express) применяется обычный съёмный ремешок, а антенна расположена внутри корпуса часов. В модели Ticwatch S (Sport) антенна интегрирована в ремешок, что призвано повысить точность работы модуля GPS. Также слегка отличаются материалы исполнения, в Ticwatch S они выглядят и ощущаются более качественными. Наконец, Ticwatch S имеет массу 45,5 г против 41,5 г у Ticwatch E.

Программная оболочка помимо традиционных функций и сервисов Android Wear 2.0 также предлагает и собственные приложения: Tic Fit в качестве альтернативы Google Fit, музыкальный проигрыватель с поддержкой воспроизведения музыки без интернет-подключения. При этом сохранена возможность доступа к магазину приложений Google Play.

Кампанию Mobvoi на Kickstarter уже можно назвать успешной. При целевой сумме в $100 тыс. на момент подготовки материала уже было собрано более $770 тыс. Бекеры смогут получить умные часы Ticwatch E по цене $99, а из розничная цена составит $159. За версию Ticwatch S бекерам предстоит заплатить $119, а всем остальным покупателям — $199. Поставки готовых устройств запланированы на октябрь этого года.

Источник: The Verge