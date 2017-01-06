Моноблочный компьютер Dell XPS 27 получил 4K дисплей и 10 встроенных динамиков

Компания Dell подготовила к выпуску оригинальный моноблочный компьютер XPS 27, оснащённый улучшенной акустической системой. Она включает сразу 10 динамиков: 4 динамика для вывода средних и низких частот, 2 высокочастотных динамика, 2 полночастотных громкоговорителя и 2 пассивных радиатора. Дополняют картину динамические усилители, призванные сбалансировать звучание динамиков в соответствии с различным типом воспроизводимого контента. Как отмечают в Dell, новый XPS 27 обеспечивает звучание, которое в 2 раза громче, чем у сопоставимого по размерам iMac, а басы в 10 раз более насыщены, чем выдаёт модель HP Envy 27.

Моноблочный компьютер Dell XPS 27 содержит 27-дюймовый дисплей с 4K разрешением. Базовая версия имеет обычную панель с максимальной яркостью 350 нит. Дополнительно предлагается модификация с сенсорной панелью и подставкой, позволяющей наклонять поверхность дисплея почти до горизонтального положения. Но в данном случае максимальная яркость составляет 300 нит. Базовая версия имеет массу 13 кг, а сенсорная модификация – из-за более сложной конструкции подставки – уже 17 кг.

Несмотря на недавний релиз процессоров Intel Core седьмого поколения, в моноблоке Dell XPS 27 применяются чипы предыдущего поколения. На выбор пользователей доступны процессоры Intel Core i5-6400 и Core i7-6700. Максимальная частота первого из них в режиме Turbo Boost составляет 3,3 ГГц, второго — 4 ГГц. В зависимости от используемого процессора, объём оперативной памяти стандарта DDR4 может достигать 32 ГБ. Также имеется возможность расширения объёма ОЗУ до 64 ГБ. Дисковая подсистема представлена твердотельным накопителем M.2 ёмкостью 32 ГБ и дополнительным твердотельным накопителем с интерфейсом SATA ёмкостью от 1 ТБ до 2 ТБ. За отдельную плату можно установить SSD M.2 ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ. В дополнение к интегрированному в процессор графическому ядру предлагается дискретная видеокарта AMD Radeon R9 M470X или R9 M485X.

Система включает слот для карт памяти формата SD, гигабитный сетевой порт Ethernet, два порта USB-C / Thunderbolt 3, пять портов USB 3.0, видеовыход HDMI и звуковой разъём для подключения наушников. Если кому-то встроенной акустической системы покажется недостаточно, имеются дополнительные звуковые интерфейсы для подключения внешней акустики. Дополнительно сообщается о наличии камеры с поддержкой Windows Hello.

Моноблочный компьютер Dell XPS 27 поступит в продажу по цене от $1499.

Источник: The Verge