Мощнейшая за последние 12 лет солнечная вспышка вызвала сбои в работе GPS

Днём 6 сентября на Солнце были зафиксированы две вспышки. Обе они были достаточно мощными и принадлежат к X-классу наиболее сильных вспышек. Причём, одна из них стала наиболее сильной солнечной вспышкой с 2005 года.

Выбросы энергии указанных вспышек были направлены в сторону Земли. В результате, планета оказалась под мощным воздействием излучения, которое повлияло на работу многих электронных систем. Из-за этого на протяжении часа наблюдались перебои в работе системы спутниковой навигации GPS на солнечной стороне Земли.

Также подобные вспышки могут нести угрозу работоспособности космической техники, систем связи и электронного оборудования, а из-за геомагнитных бурь возможно ухудшение самочувствия метеозависимых людей.

Источник: Engadget