«Мотор Сич» показала «первый» украинский вертолет «Надія», который делали 10 лет
Компания «Мотор Сич» в минувшую субботу, 19 августа, в Запорожье официально представила свой новый вертолет «Надія». По словам президента «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, для создания первого украинского вертолета понадобилось целых 10 лет.
«Сегодня вы стоите перед первым украинским вертолетом, мы дали ему название Надія. Это … наша надежда, что этот вертолет будет иметь много модификаций: и для патрулирования дорог, и для мониторинга трубопроводов и газопроводов, и для оборонных целей, и для сельского хозяйства, и для пассажиров. В Украине сегодня положен старт новой индустрии», – сказал Богуслаев.
К сожалению, технические параметры летательного аппарата пока остаются неизвестными. Известно лишь, что «Надія» – это гражданский вертолет, рассчитанный на семь пассажиров с дальностью полета 1000 км. Выпускать вертолеты «Надія» будут на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье, начало производства намечено на следующий год.
Источник: Запорожская ОГА
- ПАО «Мотор Сич» – запорожское предприятие, занимающееся производством авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах мира.
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- В начале этого года «Мотор Сич» объявила о начале строительства завода в Китае, поэтапный ввод объекта намечен на 2018 год.
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- Еще «Мотор Сич» в будущем может запустить регулярные авиарейсы из Киева в Тернополь и Жешув (Польша).