Motorola патентует самовосстанавливающийся дисплей для смартфонов

В ассортименте Motorola уже сейчас имеется смартфон с «небьющимся» экраном ShatterShield, а в будущем может даже появится модель с самовосстанавливающимся дисплеем. Технология пока существует только на бумаге, а точнее – в патентной заявке Motorola, недавно опубликованной в базе данных американского патентного ведомства.

Если быть точным, в заявке описан «метод и устройство для обнаружения и одновременной регенерации повреждений передней панели». В данном случае речь идет о некоем полимерном материале, способном быстро менять форму при нагреве. То есть, полимере с эффектом памяти формы. Изобретатели все продумали. Сопутствующее фирменное ПО Repair проведет самодиагностику, определит повреждения и передаст точные координаты для последующего «заживления» смартфону. Причем смартфон сам сможет обеспечить необходимое количество тепла для восстановления повреждений дисплея. Также говорится, что необходимое температурное воздействие сможет осуществить владелец смартфона, использовав для этого тепло собственного тела.

По задумке изобретателей, полимером можно будет покрывать жидкокристаллические сенсорные дисплеи.

Само по себе технология кажется своего рода «Святым Граалем» дисплеев для смартфонов, но в серийный смартфонах что-то подобное появится еще очень не скоро, если появится вообще, не забывайте, речь о патенте. Но сама по себе идея кажется достаточно интересной, особенно с учетом существования на рынке подобных материалов с эффектом памяти формы.

Источник: The Verge