Motorola создала новую сменную панель Moto Mod с камерой, способной снимать с охватом 360 градусов

Компания Motorola подготовила к выпуску новое устройство Moto Mod, предназначенное для расширения функциональных возможностей некоторых моделей смартфонов. Об этом сообщил известный инсайдер Эван Блесс (Evan Blass).

Новая сменная панель для смартфонов содержит камеру, способную вести съёмку окружающего пространства с охватом 360 градусов. Она расположена в верхней части панели и содержит два объектива. Устройство может использоваться совместно со смартфонами Moto Z, Z Play и Z2 Play.

Правда, более подробные технические характеристики, ориентировочная цена и сроки начала продаж новинки пока не сообщаются. Известно лишь, что первоначально устройство будет продаваться в Гане.

Источник: The Verge