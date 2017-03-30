MSI выпустила обновлённый компактный игровой компьютер Trident 3 Arctic

Компания MSI выпустила обновлённую версию компактного игрового компьютера Trident 3. Новая модель выполнена в белом цвете и получила название Trident 3 Arctic. Но это не единственное новшество.

Модель MSI Trident 3 Arctic предлагается исключительно в топовой конфигурации с процессором Intel Core i7-7700, хотя представленная ранее версия в чёрном корпусе в стартовой конфигурации комплектовалась чипом Intel Core i5-7400. Кроме того, видеокарта GeForce GTX 1060 с 3 или 6 ГБ памяти уступила место более производительному решению MSI GeForce GTX 1070 Gaming с 8 ГБ памяти GDDR5. Как отмечает производитель, система обеспечивает поддержку воспроизведения контента в разрешении 4K для видео и игр.

Прочие характеристики не претерпели существенных изменений. По заверениям производителя, MSI Trident 3 Arctic является «самым компактным в мире действительно игровым ПК». Также система может использоваться для запусков проектов виртуальной реальности. При этом она выполнена в корпусе, занимающем объём пространства всего на уровне 4,7 литра. Размеры компьютера без подставки составляют 346,25×232,47×71,83 мм, а масса – 3,17 кг. При этом устройство содержит материнскую плату на базе чипсета Intel H110, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 с частотой 2400 МГц (доступны два слота SO-DIMM), твердотельный накопитель M.2 (с интерфейсом SATA) и дополнительный 2,5-дюймовый накопитель. Используемая активная система охлаждения издаёт шум не более 36 дБ при максимальной нагрузке.

На лицевой панели один порт USB 3.1 Gen 1 Type C, два порта USB 3.1 Gen 1 Type A (с поддержкой Super Charger 2 для быстрой зарядки батарей мобильных устройств), звуковые разъёмы для подключения наушников и микрофона, видеовыход HDMI для подключения гарнитур виртуальной реальности. Дополнительно на задней панели имеются один порт USB 3.1 Gen1 Type A, четыре порта USB2.0, вход и выход HDMI, звуковые разъёмы для подключения акустической системы и гигабитный сетевой порт Ethernet. Также сообщается о наличии встроенных модулей беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Корпус новинки оснащён настраиваемой RGB-подсветкой. Для снабжения системы энергией служит внешний адаптер питания мощностью 330 Вт. В качестве операционной системы используется версия Windows 10 Home.

Сроки начала продаж и цена компактного игрового компьютера MSI Trident 3 Arctic пока не сообщаются.