Мужчине пересадили перепрограммированные стволовые клетки донора

Концепция использования стволовых клеток для трансплантации стала практической реальностью. Японскому мужчине с возрастной макулярной дегенерацией (физическое нарушение, возникающее в центре сетчатки, в так называемой макуле) была осуществлена первая трансплантация стволовых клеток от другого донора.

Доктора смогли изменить целевое назначение клеток кожи донора, трансформировав их в индуцированные (искусственные) плюрипотентные (способные развиваться по различным сценариям) стволовые клетки. Таким образом, изначальные клетки кожи в дальнейшем могли трансформироваться в различные клетки по назначению врачей. В данном случае эти клетки были трансформированы в клетки сетчатки. Если всё пойдет по плану, с помощью многоступенчатой ​​процедуры эти новые клетки позволят остановить дегенерацию и сохранить оставшееся зрение пациента.

Это не первый случай использования человеческих стволовых клеток. В 2014 году была проведена еще одна операция по устранению макулярной дегенерации. Однако в том случае применялись клетки кожи самого пациента. Это сопряжено с определёнными рисками, когда врачи могут столкнуться с генетическими недостатками, которые способны помешать лечению. Если новая процедура окажется успешной в долгосрочной перспективе, она откроет возможность получения донорских клеток у здоровых кандидатов.

У исследователей имеются достаточно амбициозные планы, чтобы подобные процедуры стали распространёнными. В настоящее время разрабатывается банк стволовых клеток, который даст возможность немедленного лечения реципиентам вместо того, чтобы ожидать месяцы, необходимые для культивирования клеток у подходящего кандидата. Это потенциально затронет около 30-50% населения Японии, что позволит улучшить качество жизни многих людей.

Источник: Engadget