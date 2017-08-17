МВД: Мобильное приложение «Моя Полиция» заработает в шести областях Украины до конца 2017 года

К концу 2017 года мобильное приложение «Моя Полиция» начнет работать в шести областях Украины, включая Винницкую, Днепропетровскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую и Черновицкую. Об этом сообщили Глава Национальной Полиции Украины Сергей Князев, председатель Ассоциации «Ноосфера» Михаил Рябоконь и руководитель проекта «Моя Полиция» Дмитрий Подворчанский после подписания соглашения о сотрудничестве, согласно которому этот бесплатный сервис будет доступен на всей территории каждой из областей.

Также, согласно договору, мобильное приложение «Моя Полиция» получило статус официального канала коммуникации между органами Национальной Полиции Украины и общественностью для быстрого информирования подразделений полиции о правонарушениях. Это позволит имплементировать комплекс «Моя Полиция» в существующую систему информационной поддержки и координации полиции 102 и со временем распространить сервис на всю территорию Украины.

«После запуска приложения впервые в нашей стране стало возможным вызвать полицию со смартфона. Мы добились того, что кнопка SOS (отправка и получение сигнала тревоги) работает как с интернетом, так и без него. Официальное сотрудничество с Национальной Полицией Украины — в первую очередь в сфере технических вопросов, таких как отправка вызовов через приложение сразу на сервер полиции — это еще один шаг на пути к запуску приложения «Моя Полиция» по всей стране», — отметил Дмитрий Подворчанский, руководитель проекта «Моя полиция».

Отметим, что первой из областей, где заработает сервис «Моя полиция», станет Черновицкая — запуск приложения здесь запланирован уже на конец августа 2017 года.

Кроме основных функций, запуск приложения в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях поможет решить проблему вызова спасателей в горную и лесную местность. Здесь ситуативные центры тесно сотрудничают со службой спасения ДСНС. Вызов спасателей через мобильное приложение «Моя Полиция» значительно облегчит и ускорит процесс поиска пострадавших в горах, так как приложение передает сигнал о бедствии и координаты вызова и без наличия мобильного интернета, с помощью GSM-связи.

Напомним, в августе 2016 года приложение «Моя Полиция» начало работать в тестовом режиме в г. Днепр. Благодаря сервису удалось ускорить время реагирования полиции почти на 40%. За время тестирования была отработана функция определения координат без включения геолокации на смартфоне пользователя. То есть, даже если пользователь двигается после нажатия кнопки SOS, полиция сможет отследить его перемещения и найти конечное местонахождения.

«Сделать жизнь безопаснее и ускорить коммуникацию с органами полиции — это главная задача приложении «Моя Полиция». Тестирование в городе Днепр показало, что обществу интересен и необходим этот сервис. Сейчас приложение загрузили более 20 тыс. пользователей смартфонов, и это только в одном городе. Люди активно комментируют и оценивают работу полицейских, пользуются инструкциями по взаимодействию с патрульными в различных ситуациях. Одна из самых популярных функций — пуш-сообщения от полиции. Впереди еще много работы, и очень важно, чтобы общественность сотрудничала с командой разработчиков над развитием проекта. Тогда его эффективность повысится в разы», отметил председатель Ассоциации Ноосфера Михаил Рябоконь.

Загрузить приложение «Моя Полиция» можно по следующим ссылкам: AppStore и Google Market.

Источник: Моя полиция