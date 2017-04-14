МВД опубликовало рейтинг наиболее популярных электромобилей в Украине по марке, цвету и региону страны [инфографика]

Главный сервисный центр МВД опубликовал показатели электромобилей на дорогах в Украине, которые были зарегистрированы впервые в течение 2016 года и I квартала 2017 года: статистика регистрации по регионам и календарным годом, популярные марки авто и даже их цвета. Общее количество зарегистрированных впервые электромобилей за этот период составляет 2284.

В последние годы в Украине, как и в целом во всем мире, наблюдается стремительный рост спроса на электромобили, имеющих ряд преимуществ перед бензиновыми или дизельными моторами. Экологические и экономные электромобили все чаще находят себе сторонников среди украинцев, об этом свидетельствует тот факт, что Украина вошла в ТОП-10 наиболее развитых рынков электромобилей стран мира по информации издания InsideEVs.

“Наибольший спрос на электромобили по данным сервисных центров МВД прослеживается в г. Киеве, а также Одесской и Харьковской областях, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области. В первом квартале 2017 года показатели выросли почти вдвое – 620 зарегистрированных авто, по сравнению с первым кварталом 2016 года – 294 зарегистрированных авто. Кроме этого, можем увидеть разный спрос на авто в зависимости от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке”, – отмечает руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Среди основных преимуществ электромобилей выделяют экологичность и экономичность. Стоимость «заправки» электромобиля в несколько раз ниже, чем у бензинового или дизельного авто, а порой подзарядиться можно и бесплатно, ведь на многих паркингах перед ресторанами, торговыми или бизнес-центрами все чаще устанавливают зарядные станции.

Как правило, техническое обслуживание электромобилей происходит реже, а для функционирования им требуется меньшее количество расходных материалов. Цена электромобилей обычно выше, чем у обычных, но средства, сэкономленные на заправке авто, способны компенсировать лишние расходы.

Источник: МВД