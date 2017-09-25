МВД: Справку об отсутствии судимости теперь можно заказать в онлайне

С сегодняшнего дня, 25 сентября 2017 года, справку об отсутствии судимости можно заказать в онлайне. Такая справка бесплатно выдается Департаментом информационных технологий МВД и сервисными центрами МВД для оформления на работу, оформления визы при выезде за границу, участия в тендере, осуществления усыновления и установления опеки, оформления гражданства, восстановления документов, получения разрешений на владение оружием и т.д.

Запуск данной услуги Министерство внутренних дел Украины осуществило совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства при поддержке программы EGAP, которая финансируемого Швейцарской Конфедерацией и выполняется Фондом Восточная Европа.

Чтобы заказать справку онлайн, необходимо:

зайти на сайт mvs.gov.ua или hsc.gov.ua;

зарегистрироваться через ЭЦП или BankID;

заполнить форму, указав удобный СЦ МВД;

получить сообщение о готовности документа или проверить статус готовности справки онлайн;

забрать справку в выбранном сервисном центре МВД.

Справка об отсутствии судимости также необходима всем участникам государственных тендеров. Теперь более 200 тыс. учасников системы закупок Prozorro, которые ежегодно обращают за справкой, смогут заказать и подать справку онлайн, воспользовавшись ЭЦП.

«Ежегодно граждане подают около 800 000 запросов на получение справки. Эта справка всегда была связана с бюрократией и коррупцией. Новый сервис ликвидирует неудобства и максимально упрощает получение услуги для граждан. Теперь сервис позволяет заказать справку в онлайн-режиме в «2 клика» и получить электронное информирование о готовности документа», — отметил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним, что сервисные центры МВД Украины выдают справку об отсутствии судимости с 1 февраля 2017 года. Срок действия данной справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки. Предоставление справки о несудимости осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.

Источник: МВД Украины