МВД Украины впервые опубликовало в свободном доступе все вопросы тестов по ПДД

На сайте Главного сервисного центра МВД опубликовали все новые вопросы тестов с вариантами ответов, которые можно скачать бесплатно по следующей ссылке. Таким образом с сегодняшнего дня любой желающий может беспрепятственно подготовиться к сдаче теоретического экзамена по ПДД для получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД Украины.

Кроме того, на сайте работает бесплатный онлайн-тест, с помощью которого каждый водитель может проверить свои знания. Тест полностью соответствует реальным условиям сдачи теоретического экзамена: длится 20 минут и состоит из 20 вопросов, которые система генерирует случайным образом, однако в отличие от экзаменов, количество попыток пройти тест не ограничено.

«Новый сервис вызвал бум интереса тысяч людей: за два месяца на сайте зарегистрировались 40 425 граждан. Общее количество попыток сдать тест – 926 519, из них успешных попыток – 251 668. Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним – важный первый шаг в изменениях процесса сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Вторым шагом станет введение фото- и видеофиксации практической части сдачи экзаменов», — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, что новые тесты ПДД презентовали и запустили 1 июля 2017 года. Обновление теоретической части стало одним из важных шагов внедрения качественных стандартов сдачи экзаменов для получения водительских удостоверений. Теперь вопросы категоризированы, актуализированы, сформулированы просто и логично, не имеют двух правильных ответов и сопровождаются понятными иллюстрациями.

Источник: МВД