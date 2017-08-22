МВД: За первые полтора месяца работы онлайн-тест ПДД прошли более 600 тыс. раз, при этом только четверть попыток оказалась успешной

Как вы уже знаете, новые тесты по правилам дорожного движения сервисные центры Министерства внутренних дел представили 1 июля текущего года. Одновременно на сайте Главного сервисного центра МВД заработала онлайн-версия теста, причем только за первые 1,5 месяца возможностью бесплатно проверить свои знания воспользовались уже более 30 тысяч украинцев, которые суммарно провели за этим занятием 3,5 года.

Общее количество попыток сдать тест на сегодняшний день составляет 617 248, из них успешное количество попыток — 162 446. Таким образом, количество успешных попыток составило 26,3%, что намного выше первых результатов, не превышавших отметку 5%.

«Новые вопросы тестов по ПДД и свободный доступ к ним для граждан — важный первый шаг в плоскости изменения процесса сдачи экзамена для получения водительского удостоверения. Вторым станет введение фото- и видеофикации практической части сдачи экзаменов», — отметил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Напомним, что новый онлайн-тест ПДД полностью соответствует реальным условиям теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения в Украине: он состоит из 20 вопросов, на которые человек должен ответить за 20 минут. При этом в онлайн-режиме количество попыток пройти тест является неограниченным.

Источник: МВД