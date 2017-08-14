МВД запустило онлайн-площадку для тестирования знаний ПДД, но она пока практически не работает

В марте этого года в Украине начали внедряться новые тесты на знание Правил дорожного движения. А теперь у всех желающих появилась возможность проверить свои знания онлайн.

Как говорится на странице МВД в Facebook, теперь можно пройти тест на знание ПДД везде, где есть подключение к интернету. Согласно данным ведомства, предусмотрено неограниченное количество попыток, и всё это бесплатно. Тесты ПДД онлайн доступны по следующему адресу.

Но не всё так просто. То ли разработчики не рассчитали нагрузку, то ли ещё какая-то неприятная ситуация приключилась, но воспользоваться новым сервисом практически невозможно. При переходе по ссылке страница часто не отображается. А в случае нормальной загрузки сайта при попытке пройти тест часто возникает сообщение об ошибке. По сообщениям пользователей Facebook, даже если всё же удаётся запустить тест, то обработка ответов может занимать по несколько минут, а изображения при этом могут и не отображаться.

Напомним, помимо новых билетов по правилам дорожного движения будущих водителей ожидают еще одно нововведение – видеофиксация экзаменов в сервисном центре, которое призвано ликвидировать коррупцию.

Источник: Autocentre.ua