На 19 августа запланирована презентация смартфона ASUS ZenFone 4 с двойной камерой

Компания ASUS намерена представить свой новый смартфон в рамках линейки ZenFone – модель ZenFone 4 – 19 августа. В качестве места проведения презентации выбраны Филиппины.

Приглашение намекает на наличие двойного модуля камеры и улучшенных сенсоров. Следует отметить, что в России уже предлагается модель ZenFone 4 Max, которая оснащена двойной камерой на задней панели, а конфигурация может включать один из процессоров Snapdragon 430 или 425. Пока нет сведений, планирует ли ASUS лишь представить ту же самую модель на новых рынках или же следует ожидать презентации сходного устройства с двойной камерой.

🐿🐿🐿 #zenfonex #florida #wintergarden #usa #asus Публикация от Marcel Campos (@marcelcampos) Июл 25 2017 в 6:08 PDT

Глава отдела маркетинга ASUS Марсел Кампос (Marcel Campos) разместил несколько фотографий в Instagram, используя хэштег ZenFone X. Эти снимки позволяют составить мнение о возможностях двойного модуля камеры, он позволяет реализовать функцию оптического увеличения.

Источник: The Verge