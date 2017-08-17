На 29 августа запланирован анонс мобильных процессоров Mediatek Helio P23 и Helio P30

Компания MediaTek начала рассылать приглашения на специальное мероприятие, во время которого состоится анонс двух новых её мобильных процессоров: Helio P23 и Helio P30.

Несмотря на то, что официальные спецификации новых чипов будут оглашены лишь 29 августа, благодаря утечкам некоторые технические характеристики новинок известны уже сейчас. По имеющимся данным, процессор Mediatek Helio P23 изготавливается по нормам 16-нанометрового технологического процесса и содержит 8 вычислительных ядер. Сообщается о поддержке разрешения 2K, двойных модулей камеры, связи LTE Cat.7 и памяти LPDDR4X.

Модель Mediatek Helio P30 станет наиболее производительным чипом в линейке P Series. Ожидается, что его изготовлением будет заниматься компания TSMC, используя 12-нанометровый технологический процесс. В данном случае также используется 8 вычислительных ядер: 4 ядра Cortex-A72 с частотой 1,5 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц. Заявлена поддержка связи LTE Cat.10, что, теоретически, обеспечит скорость передачи данных до 600 Мбит/с.

Mediatek, якобы, планирует отгружать более 3 млн таких чипсетов в месяц.

Источник: gsmarena