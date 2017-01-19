На Android игра SuperMario Run выйдет только в марте, спустя три месяца после дебюта на iOS

Итак, первая поистине полноценная игра для смартфонов от Nintendo – «ранер» SuperMario Run – выйдет на Android только в марте, то есть, спустя три месяца после релиза на конкурирующей платформе iOS. Об этом Nintendo сообщила на свой официальной страничке в Twitter.

Напомним, о выпуске SuperMario Run на Android стало известно еще в сентябре прошлого года, но никаких сроков тогда не сообщалось.

Как мы уже отмечали ранее, игра полностью оптимизирована под сенсорное управление одной рукой. Управление достаточно примитивное: чтобы преодолеть все препятствия и победить всех врагов, стоящих на пути марафона усастого водопроводчика через Грибное Королевство, нужно не терять бдительность и не забывать касаться экрана в нужные моменты. Эта игра платная, она стоит $10, хотя доступ к первым уровням можно получить бесплатно. Кроме того, желающим поиграть в SuperMario Run нужно учитывать, что игра требует постоянного подключения к интернету. Якобы это необходимо, чтобы защитить игру от пиратов.

Напомним, ранее Super Mario Run удалось побить рекорд Pokemon Go: за четыре дня ее загрузили 40 млн раз. Впрочем, Nintendo не раскрывает данных касательно точного количества людей, которые отдали по $10 на покупку полной версии игры.

Источник: Engadget