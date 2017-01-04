На CES 2017 Acer представила новые ноутбуки серий Aspire VX и V Nitro, а также десктоп Aspire GX

В рамках выставки потребительской электроники CES 2017 в Лас-Вегасе компания Acer представила целый ряд новинок, включая геймерский ноутбук Acer Predator 21X с двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1080 и защищенный хромбук Chromebook 11 N7. Впрочем, также не были забыты серии ноутбуков Aspire VX и V Nitro, а также десктоп Aspire GX, сфокусированные на игровой и развлекательной составляющей.

В частности, серии ноутбуков Aspire V Nitro Black Edition и Aspire VX поставляются с 7-м поколением процессоров (вплоть до Intel Core i7-7700HQ), видеокартами уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ выделенной видеопамяти GDDR5 и до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, расширяемой до 32 ГБ при использовании двух модулей SODIMM. Они также оснащаются NVMe PCIe Gen 3 или SATA SSD, а также HDD до 2 TБ для дополнительного хранения данных. Подобный набор компонентов призван обеспечить высокую производительность, поддержку 4K-контента и более длительное время работы от батареи для мобильных устройств.

Модель Aspire V 17 Nitro Black Edition оснащена 17,3-дюймовым дисплеем, который доступен с опцией дополнительного интегрированного модуля Tobii, для отслеживания движений глаз пользователя. Таким образом, пользователи получают возможность более быстро и удобно перемещаться по программам и приложениям с помощью обычного взгляда. Для геймеров это означает более глубокое погружение, позволяя стрелять и свободно передвигаться, используя собственные глаза, в более чем 45 играх, таких как Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided и WATCH DOGS 2 и т.д. Также предлагается опциональный 4K Ultra HD дисплей с технологией Acer Color Intelligence, которая динамически регулирует гамму и насыщенность в режиме реального времени, оптимизируя отображение цветов на экране и их яркость.

Ноутбуки серии Aspire V Nitro оснащены металлическими вентиляторами Acer Aero Blade, которые еще более эффективно отводят горячий воздух, в то время как технология Coolboost позволяет пользователям вручную управлять процессом охлаждения. Ноутбуки данной серии также включают технологию DustDefender, которая активирует вращение обоих вентиляторов на высокой скорости в обратном направлении, чтобы удалить накопленную пыль. Четыре встроенных динамика и технология Acer TrueHarmony Plus обеспечивают более точное и четкое воспроизведение звука, а также более широкий диапазон низких частот с усовершенствованной конструкцией акустического диффузора, обрамленного вспененным материалом.

Что касается возможностей подключения дополнительных устройств, то они присутствуют в виде порта USB Type-C с Thunderbolt 3 и поддержкой двойного вывода 4K изображения одновременно, двух портов USB 3.0 (один с возможностью зарядки USB-устройств, когда ноутбук выключен), двух портов USB 2.0, а также HDMI. Возможности сетевого подключения представлены модулем беспроводной связи 2×2 802.11ac MU-MIMO и портом Gigabit Ethernet для нужд проводного подключения. Новые ноутбуки Aspire V Nitro оснащены датчиком отпечатков пальцев, встроенным в левый верхний угол тачпада Precision. Он активирует ОС Windows Hello, позволяя более безопасный вход без использования пароля, а только с помощью прикосновения пальца.

Модель Aspire VX 15 получила увеличенные вентиляционные отверстия и корпус с острыми углами и красными акцентами, которые подчеркивают ее игровое назначение. Клавиатура с красной подсветкой гарантирует, что игроки всегда найдут необходимые клавиши во время игры, в то же время обеспечивая отличный внешний вид без надбавки к цене. Имея вес всего 2,5 кг, Aspire VX 15 также поставляется с 7-м поколением процессоров Intel Core i7-7700HQ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с видеопамятью GDDR5 (пропускная способность до 32 ГБ/с). Стандартный объем оперативной памяти в 16 ГБ DDR4 может быть впоследствии расширен до 32 ГБ, а за систему хранения данных отвечают 512 ГБ SSD и 1 ТБ HDD.

Для поклонников стандарта десктопных ПК Acer подготовила серию Aspire GX. Данные компьютеры оснащены процессорами Intel Core 7-го поколения, графикой в ​​NVIDIA GeForce GTX 1070, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 и гибридным хранилищем в составе 3 ТБ HDD и 256 ГБ SSD. Модель Acer Aspire GX потенциально готовf к VR-развлечениям и способнf воспроизводить визуальные эффекты в разрешении 4K с поддержкой до четырех дисплеев одновременно. Также отметим стильный корпус с фронтальной светодиодной подсветкой, которая излучает «зловещее» красное сияние и встроенный модуль беспроводной зарядки для мобильных устройств.

Отметим, что ноутбуки Acer Aspire V15/V17 Nitro Black Edition будут доступны в европейском регионе начиная с февраля по цене от €1,299, ноутбуки Acer Aspire VX 15 можно будет приобрести уже в текущем месяце по цене от € 899, а серия десктопов Aspire GX будет доступна с февраля по цене от €799. Точные технические характеристики, цены и доступность данных моделей в Украине будут анонсированы дополнительно перед стартом продаж в нашей стране.

Источник: Acer