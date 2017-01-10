На CES 2017 у Razer украли прототипы ноутбука Valerie с тремя экранами. Производитель обещает $25 тыс. за полезные сведения

Как мы уже сообщали, на недавней выставке CES-2017 компания Razer показала диковинный концепт игрового ноутбука Project Valerie, оснащенного тремя 17-дюймовыми дисплеями разрешением 4K. В настоящее время президент Razer Мин-Лянь Тан сообщил на своей страничке в Facebook, что два прототипа ноутбука Razer Valerie были украдены неизвестными прямо со стенда компании. Была ли эта кража обычной, либо же за содеянным скрывается промышленный шпионаж – ответа на этот вопрос у компании пока нет.

Компания уже обратилась в правоохранительные органы и активно сотрудничает с последними, чтобы как можно быстрее найти и вернуть украденные устройства. Кроме того, Razer назначила щедрое вознаграждение в размере $25 тыс. за информацию, которая поможет вернуть украденное и установить личности воров. Отправлять любые сведения об украденных ноутбуках Razer Valerie просят по адресу legal@razerzone.com. К слову, подобные проблемы с безопасностью случались у Razer и раньше: в 2011 году из офиса компании в Сан-Франциско были украдены два прототипа ноутбуков Razer Blade.

Источник: Engadget и TNW