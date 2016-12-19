На этой неделе Xiaomi представит электрическую зубную щётку и новую версию ноутбука Mi Notebook Air

В скором времени компания Xiaomi порадует своих поклонников выпуском двух новых продуктов: электрической зубной щётки и ноутбука.

Электрическая зубная щётка, как и положено устройству данного класса, призвана бороться с зубным налётом и оберегать зубы пользователя от его негативного воздействия. Презентация этой новинки запланирована на 20 декабря. Отметим, это не первая электрическая зубная щётка в модельном ряду Xiaomi. Ранее в этом году уже была выпущена модель Soocare X3 стоимостью $34, которая может работать до 25 дней от одного заряда аккумулятора.

Кроме того, на этой неделе будет представлена новая модель ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air. Судя по изображению, это устройство обладает поддержкой мобильной связи 4G. Более подробные сведения об этом устройстве пока не сообщаются. Не исключено, что поддержка 4G станет единственным новшеством новой модели по сравнению с существующими версиями Xiaomi Mi Notebook Air. Во всяком случае, внешне устройства (вернее, те части, которые можно сравнить по тизерной фотографии) очень похожи. Презентация новой модели ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air запланирована на 23 декабря.

Источник: gizmochina (1) (2)