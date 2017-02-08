На фабрике компании Samsung SDI, которая выпускала батареи для Galaxy Note7, произошёл пожар

В среду утром произошёл пожар на фабрике компании Samsung SDI, которая была поставщиком аккумуляторов для смартфона Galaxy Note7. Напомним, из-за проблем с перегревом и возгоранием батарей в этой модели Samsung была вынуждена отозвать устройство с рынка и полностью прекратить его продажи.

Пожар произошёл на фабрике, расположенной в городе Тяньцзинь (Китай). Возгорание было незначительным и его удалось быстро ликвидировать. При этом никто не пострадал.

Официальные сведения о причинах пожара пока не сообщаются. По данным представителей местного пожарного управления, горели литий-ионный батареи и некоторые их компоненты. На тушение пожара было направлено 19 пожарных машин и более 110 пожарных.

В то же время представитель компании Samsung SDI заявил, что возгорание возникло в хранилище отходов, а не в производственных цехах. Пожар не повлиял на выпуск продукции.

Источник: scmp