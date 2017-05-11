На фестивале «Де кіно. Епізод 2» выберут лучшего режиссёра, снявшего фильм на телефон

В конце апреля начался прием конкурсных работ на фестиваль «Де кіно. Епізод 2», принять участие в котором могут как начинающие, так и профессиональные режиссеры. Видео принимаются в пяти нетипичных номинациях, а именно: «вебизод», «драма», «комедия», «ужасы» и «фильм на мобильный телефон». Хронометраж работ − до 7 минут. Прием будет продолжаться до 17 июля.

Обладатель Гран-при фестиваля получит 50 000 гривен, победители в номинациях − по 15 000 гривен. Кроме денежных призов, участники фестиваля смогут показать свою работу на большом экране для многотысячной аудитории и зарекомендовать себя на рынке украинского кино.

Работы будет оценивать профессиональное жюри: по 3 профессионала своей области в каждой номинации. Среди них: Любомир Левицкий, Андрей Шабанов, Сергей Ковальчук, Виктория Шульженко и другие. В состав жури номинации «фильм на мобильный телефон» вошли продюсер Анастасия Дризо, Наталия Романюк, управляющий партнер LimeLite, и Богдан Герасименко, менеджер по контенту и сервисах Samsung Electronics.

Сопредседатели жюри — Виктория Лезина, генеральный продюсер 1+1 продакшн и Ирина Костюк, продюсер FILM.UA Group, именно они и будут выбирать Гран-при фестиваля.

Финальная часть фестиваля «Де кіно. Епізод 2» состоится 22-23 сентября в Киеве и пройдет на киностудии FILM.UA.

Ознакомиться с правилами проекта и отправить работу, можно на официальном сайте фестиваля − dekino.com.ua