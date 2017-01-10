На фотографиях засветился новый смартфон Xiaomi, возможно Redmi Note 4X

В Weibo было опубликовано несколько живых фотографий нового смартфона Xiaomi. На фотографиях запечатлены лицевая и задняя панели устройства, которое имеет серебристое исполнение корпуса.

Источник утверждает, на фотографиях изображена модель Redmi Note 4X, хотя дизайн устройства отличается от той версии, которая засветилась в базе данных TENAA в прошлом месяце. В частности, на новых снимках аппарат имеет аппаратную кнопку Home, вероятно, с интегрированным сканером отпечатков пальцев. На предыдущих изображениях не было аппаратной кнопки Home, а сканер отпечатков пальцев был расположен на задней панели под камерой.

Добавим, смартфон на снимках TENAA не обозначался как Redmi Note 4X. Но описание его технических характеристик соответствовало таковым у Redmi Note 4X, которые стали известны ранее благодаря утечке. Таким образом, скорее всего, на новых фотографиях запечатлён другой смартфон.

Источник: gsmarena