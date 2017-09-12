На Франкфуртском автосалоне представили концептуальный электромобиль BMW i Vision Dynamics с максималкой 200 км/ч и запасом хода 600 км

Немецкий автопроизводитель BMW в буквальном смысле слова сдернул покрывало со своего нового концепта BMW i Vision Dynamics, чтобы продемонстрировать его посетителям Франкфуртского автошоу. Модель представляет собой полностью электрическое четырехдверное купе (или Gran Coupe, как его называют в BMW) с запасом хода 600 км, максимальной скоростью 200 км/ч и ускорением с 0 до 100 км/ч за четыре секунды.

В момент публикации тизера ожидалось, что немцы покажут более приземленный и потенциально готовый к производству седан BMW i5, однако производитель предпочел сначала опробовать новые решения в формате концеп-кара фирменного семейства NEXT 100, в рамках которого в 2016 году был анонсирован автономный концепт с «живой геометрией» Vision Next 100.

Для бренда данная модель является частью стратегии NUMBER ONE > NEXT, согласно которой в 2025 году будет представлено 25 моделей BMW с электрическими двигателями, 12 из которых будут полностью электрическими. Модель BMW i Vision Dynamics призвана показать, как именно бренд собирается заполнить нишу между моделями i3 (сити-каром) и i8 (спорткаром) — с помощью динамичного, но в то же время элегантного и достаточно практичного купе.

К сожалению, конкретных технических характеристик (мощность двигателя, емкость батарей) в BMW не озвучили, однако судя по всему, данный концепт в ближайшие годы трансформируется в серийную модель BMW i5.

Источник: BMW