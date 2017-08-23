На IFA 2017 компания LG представит три новых игровых монитора: LG 27GK750F, LG 32GK850G и LG 34UC89G

На следующей неделе в рамках выставки IFA 2017 компания LG Electronics представит новые модели игровых мониторов в 27-дюймовом (LG 27GK750F), 32-дюймовом (LG 32GK850G) и 34-дюймовом (LG 34UC89G UltraWide) форматах.

Модель LG 32GK850G получила 32-дюймовую матрицу с разрешением 2560×1440 пикселей и яркостью 350 нит. Частота обновления изображения составляет 144 Гц, при этом в зависимости от типа графической карты и конкретной игры данное значение можно разогнать вплоть до 165 Гц.

Модель поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, минимизирующую разрывы изображения во время динамических сцен, а также функции Sphere Lighting (светодиоды за монитором, создающие мягкое освещение), Black Stabilizer (улучшает контраст, что позволяет обнаружить объекты в затемненных участках экрана) и Dynamic Action Sync (минимизирует задержку входящего сигнала и увеличивает скорость реакции при атаке врагов).

Компактная 27-дюймовая модель LG 27GK750F отличается скоростью обновления в 240 Гц, а также поддержкой технологий Motion Blur Reduction и AMD FreeSync, а также функций Black Stabilizer, Dynamic Action Sync и Crosshair.

Также на выставке IFA 2017 компания продемонстрирует 34-дюймовый игровой монитор LG 34UC89G UltraWide с соотношением сторон 21:9, которая обеспечивает более полное погружение в виртуальный мир и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync и скорость обновление данных в 144 Гц с разгоном до 166 Гц.

Источник: LG