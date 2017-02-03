На iGov запущена электронная очередь на запись к врачам

Дмитрий Дубилет рассказал об очередной электронной услуге, внедряемой через портал iGov. На этот раз речь идёт об электронной очереди в медицинских учреждениях.

Отмечается, что команда iGov вместе с горсоветом внедряет систему электронных очередей в Днепре (с прицелом на всю страну). Теперь пациенты смогут записываться к врачам на конкретное время через интернет, минуя регистратуры и живые очереди. Вот небольшое видео о том, как это работает.

Как сообщает Дмитрий Дубилет, в рамках многих услуг, которые можно заказать на iGov, возникает потребность получить какую-нибудь медицинскую справку. И теперь пользователи сервиса получт возможность записываться к врачу прямо с портала.

«В пилотной клинике проект взлетел не просто хорошо, а ОЧЕНЬ хорошо. Реально стало удобнее всем — и пациентам, и врачам» — заявляет Дмитрий Дубилет.

Он также добавил, что система создана не командой iGov, а львовской компанией Vitagramma. Этот софт предлагается больницам бесплатно.

Добавим, недавно в Киеве также заработал сервис электронной записи к врачу.

Источник: Facebook