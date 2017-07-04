На iGov запущена услуга по запросу справки о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов для физических лиц

Дмитрий Дубилет сообщил о запуске очередной электронной услуги в рамках сервиса iGov. На этот раз речь идёт о «массовой и востребованной» – Запросе на получение сведений из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов.

Для запуска данной услуги волонтёры проекта iGov прошли сложную интеграцию с реестрами и сервисами Налоговой службы, и теперь каждый гражданин Украины может в несколько кликов получить информацию о своих официальных доходах.

Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится электронная цифровая подпись (пока работает только персональная подпись, а не должностного лица предприятия). Пользователю предстоит заполнить небольшую форму, выбрать срок, за который нужны данные (с 1-го квартала 2014 года) и подождать, когда на почту придёт сформированный документ. Длительность ожидания может составлять от 10 минут до 1-2 дней.

Сейчас ответ на запрос приходит только в электронной форме. В будущем волонтёры iGov надеются расширить эту услугу и сделать так, что гражданин сможет выбрать между электронным видом (как сейчас) и справкой в бумажном виде.

Услуга предоставляется на бесплатной основе и доступна по следующему адресу.

Источник: Facebook