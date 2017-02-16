На Indiegogo собирают средства на выпуск карманного 7-дюймового нетбука GPD Pocket стоимостью $399

На платформе Indiegogo запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска компактного компьютера GPD Pocket. Как видно из названия, устройство может легко поместиться в кармане. Оно больше похоже на игрушку, но на самом деле представляет собой полноценный нетбук с Windows 10.

GPD Pocket содержит сенсорный 7-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек (плотность размещения пикселей 323,45 PPI), покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 3. Также в наличии имеются 4-ядерный процессор Intel Atom x7-Z8700 с частотой 1,6 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель ёмкостью 128 ГБ. Пользователям предлагаются модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1, один порт USB 3.0, один порт USB Type-C, видеовыход HDMI и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Комплектный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечивает до 12 часов автономной работы. Устройство имеет размеры 180х106х18,5 мм и массу 480 г. Кроме Windows 10 поддерживается возможность установки ОС Ubuntu 16.04 LTS.

Нетбук GPD Pocket предлагается по цене $399, независимо от используемой ОС. Поставки готовых устройств планируется начать в июне. При необходимых $200 тыс. на момент подготовки материала собрано уже более $700 тыс.

Источник: Indiegogo