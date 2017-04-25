На Kickstarter собирают деньги на беруши dBud с возможностью подстройки звучания

На краудфандинговой платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска dBud — это беруши с возможностью настройки уровня снижения громкости окружающих звуков. При помощи dBud пользователь может блокировать громкие внешние шумы, сохраняя при этом возможность слышать звуки поблизости, например, разговоры людей.

Особенностью данной новинки является наличие встроенного переключателя для регулирования уровня внешнего шума. В одном положении («Открыто») отсекается 15 дБ внешнего шума, в другом положении («Закрыто») — уже 30 дБ.

Как отмечают разработчики, в открытом положении dBud уменьшает воспринимаемую громкость звука, приблизительно, на 65% и фактическое звуковое давление на 97%. В закрытом положении воспринимаемое снижение громкости составляет около 87,5%, а фактическое снижение звукового давления — до 99,9%.

Устройство содержит акустический фильтр, который, фактически, является тканевой сеткой. Электронных компонентов в новинке нет. Благодаря наличию встроенного магнита пару dBud можно удобно хранить и переносить, не опасаясь потерять один из наушников.

Кампанию на Kickstarter по сбору средств на выпуск Kickstarter уже можно назвать успешной. Уже собрано более заявленных изначально $50 тыс. Цена устройства для бекеров стартует с отметки $44.

Источник: Kickstarter