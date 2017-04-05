На Кировоградщине строят солнечную электростанцию мощностью 17 МВт, запуск намечен на июнь

В городе Бобринец в Кировоградской области началось строительство солнечной электростанции. Запланированная мощность станции – 17 МВт. По завершении строительства и введения в эксплуатацию станция станет одной из крупнейших в Украине.

Станция расположится на земельном участке площадью 30 га. Ранее этот участок использовался для выпаса скота, но последние несколько лет земля пустовала. Первоначально планировалось, что станцию начнут строить в 2015 году. Тогда местные власти нашли первых инвесторов и передали им участок, но проект сдвинулся с мертвой точки только в конце прошлого года, когда нашли новых инвесторов. Имя инвестора не раскрывается.

В настоящее время на участке устанавливают забор, копают траншеи под прокладку кабеля, готовят бетонные конструкции. Чтобы объединить 65 тыс. солнечных панелей в единую систему должны проложить более 200 км кабеля.

Строительством объекта занимается подрядчик из Винницы. Пока что на месте строительства установлена только одна панель, которая обеспечивает строителей светом и энергией для электроинструментов. Работы по монтажу остальных должны начать в конце этого или начале следующего месяца.

Запуск станции намечен на июнь текущего года. В дальнейшем местные власти планируют расширить сотрудничество с инвесторами. Уже сейчас говорится о намерении выделить еще 6 га земли под строительство новых солнечных станций и планах покрыть солнечными панелями крышу одной из местных школ.

Источник: novosti.kr.ua