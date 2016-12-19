На корейском термоядерном реакторе KSTAR установлен новый мировой рекорд удержания плазмы – 70 секунд

Ученые из корейского Научно-исследовательского института термоядерного синтеза (NFRI) сообщили о важном достижении в области управляемого термоядерного синтеза, которое, как утверждается, должно ускорить разработку и приблизить день выхода первых коммерческих термоядерных реакторов. Говоря точнее, команде экспериментального реактора KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) удалось установить новый мировой рекорд удержания плазмы – 70 секунд. При этом температура плазмы достигала 50 миллионов градусов Цельсия, что в три раза горячее температуры в ядре Солнца. Предыдущий рекорд, установленный ITER, равнялся 30 секунд.

К слову, сложность сдерживания плазмы на протяжении длительного периода времени – одно из главных препятствий на пути к Священному Граалю современной энергетики.

Отметим, что все основные успехи в области достижения термоядерного синтеза достигнуты на установках типа «токамак», и к ним же относится экспериментальный реактор KSTAR, который управляется NFRI.

«Это огромный шаг вперед для реализации термоядерного реактора», — подчеркивают значимость своего достижения в NFRI.

Есть несколько факторов, которые помогли NFRI достичь этих впечатляющих результатов. В частности, говорится об использовании специального неиндуктивного режима работы. Кроме этого упоминается применение направленного пучка нейтральных частиц высокой мощности, который, собственно, позволил веществу перейти в состояние плазмы. В числе других используемых учеными «уловок» упоминается вращающееся трехмерное магнитное поле, позволяющее сократить объемы тепловой энергии, высвобождаемые при столкновениях частиц плазмы между собой, и революционный внутренний барьер (internal transport barrier, ITB). Эффективность работы этого барьера позволила сократить количество затраченной на разогрев плазмы энергии до исторического минимума.

Здесь не лишним будет отметить, что Южная Корея является участником международного проекта экспериментального реактора ITER, строительство которого ведется на территории Европейского Союза.

Само собой, коммерческая энергия ядерного синтеза станет доступной еще не скоро, да и далеко не факт, что это случится вообще, но исследовательские работы в этом направлении все же вселяют определенные надежды на светлое энергетическое будущее с более безопасными и менее экологически вредными альтернативами современным ядерным реакторам. Кроме того, данное достижение определенно поможет Южной Корее в разработке нового экспериментального реактора K-DEMO, который должен продемонстрировать преимущества относительно стабильной термоядерной реакции.

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Источник: Engadget и nextbigfuture