На МКС появилась летающая камера в форме шара Int-Ball, призванная повысить эффективность работы астронавтов

Астронавты на борту МКС получили нового роботизированного помощника под названием Int-Ball. Это сферическая камера, которая может летать вокруг команды астронавтов и вести съёмку. Устройство было разработано японским космическим агентством JAXA.

По задумке разработчиков, Int-Ball позволит повысить эффективность работы астронавтов. Члены команды МКС проводят около 10% рабочего времени с камерой в руках, снимая свою работу или оборудование, когда требуется последующая оценка. Парящая в пространстве камера позволит разгрузить астронавтов и высвободить время для проведения экспериментов или выполнения других задач. Int-Ball может автономно перемещаться в пространстве МКС. Также работой камеры может управлять оператор с Земли. Полученное изображение поступает оператору почти в режиме реального времени, что позволяет сотрудникам JAXA быстро устранять проблемы и предлагать возможные варианты решения обитателям станции.

Камера Int-Ball имеет диаметр 15 см и содержит 3-осевой блок управления. Возле внешнего корпуса устройства расположены 12 направленных вентиляторов, которые позволяют дрону двигаться в пространстве в условиях нулевой гравитации. Навигационная камера ориентируется по розовым маркерам 3D Target Makers, нанесённым на стены станции. Записывающая камера расположена между двумя синими кругами («глазами») на борту Int-Ball, благодаря чему астронавты знают, в какую сторону направлен взор робота. В настоящее время JAXA сосредоточили усилия на улучшении возможностей Int-Ball, чтобы сделать камеру ещё более полезной.

Камера Int-Ball была доставлена на борт МКС 4 июня при помощи ракеты SpaceX Falcon 9 и повторно используемого челнока Dragon.

Источник: Engadget