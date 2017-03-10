На мосту Патона появится «застежка» как на Golden Gate Bridge, которая позволит ежегодно экономить до 736 млн грн и сократит выбросы СО2 на 5 т в сутки

Столичные власти до конца года намерены внедрить систему Road Zipper на мосту Патона для организации безопасного реверсного движения. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илья Сагайдак.

«Система Road Zipper, которую планируется внедрить на мосту Патона и проспекте Соборности до Дарницкой площади, состоит из барьера (связанные между собой секции, каждая из которых весит более 450 кг) и специальной машины, которая способна изменять положение данного отбойника», — пояснил чиновник.

Он добавил, что большая масса и прочная связь между секциями отбойника будут обеспечивать безопасность движения на дороге и одновременно гибкость барьера.

«Для изменения положения используется машина с гидравлическими подъемниками, которая имеет внутри S-образный конвейер, меняет позицию секции барьера. При этом, работа машины осуществляется без перекрытия движения. Практически это означает, что утром будет добавлен один-два полосы в сторону центра, а вечером в обратном направлении», — пояснил заместитель мэра.

«Внедрение системы Road Zipper, даст экономию годовых транспортных потерь от 348 до 736 млн гривен в год. По другому критерию можно получить экономию в почти 3840 литров топлива в сутки, а экологический эффект от внедрения системы Road Zipper можно оценить от непопадания почти 4993 кг вредных СО 2 в сутки в воздух города», — добавил Сагайдак.

Также, по словам чиновника, использование системы Road Zipper на мосту им. Патона и проспекте Свободы снизит аварийность за счет физического разделения встречных потоков.

«Ежегодно потери от ДТП на Патона составляют 20 млн гривен. За последние полгода на мосту Патона было 5 лобовых столкновений», — напомнил Сагайдак.

Данная система внедрена на таких объектах как: мост Golden Gate в Сан-Франциско, мост Коронадо в Сан-Диего, мост Теодора Рузвельта в Вашингтоне, мост Харбор-Бридж в Новой Зеландии, дорога Виктория в Сиднее и тому подобное.

Источник: «Украинская правда»