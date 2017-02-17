На MWC 2017 будет представлен смартфон Honor 8 Pro с 5,7-дюймовым дисплеем и двойной камерой

Во время проведения выставки Mobile World Congress 2017 ожидается презентация нового смартфона Huawei Honor 8 Pro. Но ещё до открытия выставки в сети появились технические характеристики этого устройства.

Согласно имеющейся информации, Honor 8 Pro станет международной версией смартфона Honor V9, который будет представлен в Китае 21 февраля. Новинка содержит дисплей диагональю 5,7 дюйма с Quad HD разрешением 2560х1440 точек и процессор Kirin 960. Объём оперативной памяти может достигать 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 128 ГБ. Благодарю наличию для установки карты памяти хранилище можно дополнительно расширить. На задней панели расположена двойная камера с двумя 12-мегапиксельными сенсорами. На лицевой панели доступна 8-мегапиксельная камера. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 3900 мАч.

Информация о цене смартфона Honor 8 Pro и версии Honor V9 пока не сообщается.

Источник: nextpowerup