«На низком старте»: SpaceX готовится к первому повторному полету Falcon 9 30 марта

Уже послезавтра, 30 марта, мы снова можем стать свидетелями исторического момента – повторного запуска уже использовавшейся ранее первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. В настоящее время частная космическая компания SpaceX, принадлежащая известному предпринимателю и инженеру-изобретателю Илону Маску, завершает последние приготовления к этому запуску, который безо всяких экивоков можно назвать самым важным за всю ее историю.

Static fire test complete. Targeting Thursday, March 30 for Falcon 9 launch of SES-10. pic.twitter.com/0tZ7u6gngI — SpaceX (@SpaceX) 27 марта 2017 г.

Вчера SpaceX в очередной раз успешно провела статические огневые испытания двигателей сохраненной ступени Falcon 9 (CRS-8) с первой посадки на морскую платформу перед запуском 30 марта. Напомним, во время повторного запуска ракета доставит на орбиту геостационарный спутник связи SES-10.

Как известно, все эти годы SpaceX развивала ракету Falcon 9, поэтапно превращая ее в многоразовую. Но до сих пор компания не запускала повторно ни одну уже использованную первую ступень Falcon 9. За счет возможности повторного использования уже летавших первых ступеней компания Илона Маска рассчитывает существенно снизить стоимость вывода грузов на орбиту. Точные цифры пока не называются, но ранее SpaceX обещала 30% экономию по сравнению с использованием других современных ракет-носителей. Кроме того, Илон Маск говорил, что первые ступени Falcon 9 могут быть повторно использованы до двадцати раз.

Отметим, что компании Blue Origin Джеффа Безоса уже удавалось повторно запустить ранее использованную ракету. Но если повторный запуск Falcon 9 в четверг пройдет успешно, то это будет первый в истории запуск космического аппарата на орбиту с использованием уже летавшей первой ступени.

Будем надеяться, что все пойдет по плану, и ракета будет запущена 30 марта, но, как обычно, всегда есть вероятность небольшого сдвига в несколько дней из-за погодных или других факторов.

Технические подробности последний огневых испытаний ракеты Falcon 9 для миссии SES-10 доступны на сайте NASA Spaceflight.

Источник: engadget и NASA Spaceflight